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Як поводитися з нерозірваними боєприпасами, - Нацполіція створила сайт, на якому є вся інформація

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Київ, Субота 05 березня 2022 06:20
Як поводитися з нерозірваними боєприпасами, - Нацполіція створила сайт, на якому є вся інформація Фото: снаряд, що не розірвався в Авдіївці (Ukraine CAT-UXO)
Автор: RBC.UA

У Нацполіції створили сайт, де зібрали повний перелік дій при виявленні боєприпасів, що не розірвалися. Девіз нового ресурсу: "разом наші знання рятують життя."

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukraine CAT-UXO.

Вибухотехніки Нацполіції створили новий веб-ресурс на якому зібрали основні правила поведінки при виявленні боєприпасів, що не розірвалися.

"Це новий сайт для допомоги людям, які опинилися у вибухонебезпечній ситуації.

По-перше, для навчання і зниження ризику вибухонебезпечності.

По-друге, зафіксуйте місце розташування ситуації.

Нарешті, повідомте про ризик вибуху відповідним людям.",- повідомляється на сайті.

На цьому сайті є фото всіх снарядів, а також ви можете повідомити про ситуацію, що склалася прямо на сайті.

Зазначимо, що Генсек НАТО звинуватив Росію в використанні забороненої зброї на території України.

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