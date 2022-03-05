Як поводитися з нерозірваними боєприпасами, - Нацполіція створила сайт, на якому є вся інформація
У Нацполіції створили сайт, де зібрали повний перелік дій при виявленні боєприпасів, що не розірвалися. Девіз нового ресурсу: "разом наші знання рятують життя."
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukraine CAT-UXO.
Вибухотехніки Нацполіції створили новий веб-ресурс на якому зібрали основні правила поведінки при виявленні боєприпасів, що не розірвалися.
"Це новий сайт для допомоги людям, які опинилися у вибухонебезпечній ситуації.
По-перше, для навчання і зниження ризику вибухонебезпечності.
По-друге, зафіксуйте місце розташування ситуації.
Нарешті, повідомте про ризик вибуху відповідним людям.",- повідомляється на сайті.
На цьому сайті є фото всіх снарядів, а також ви можете повідомити про ситуацію, що склалася прямо на сайті.
Зазначимо, що Генсек НАТО звинуватив Росію в використанні забороненої зброї на території України.
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