Сдвинем с мертвой точки: глава ЕК уверена в принятии новых санкций против России

Шестой санкционный пакет в отношении России будет принят. Страны ЕС третий день обсуждают разногласия по новым ограничениям против Москвы.

"Я уверена, что мы сдвинем этот пакет с мертвой точки. Если это займет еще один день, значит, это займет еще один день, но мы движемся в правильном направлении", - цитирует CNN заявление главы Еврокомиссии.

По ее словам, страны, которые колеблются в отношении введения санкций против России, не так далеко продвинулись в этом вопросе. Она добавила, что сейчас с их представителями обсуждаются очень прагматичные вещи, например, альтернативные источники поставок нефти.