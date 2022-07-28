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Для сдерживания России. CША перебрасывают в Польшу шесть истребителей пятого поколения

Фото: США перебросили в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Самолеты станут частью сил сдерживания России в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stars and Stripes.

Шесть "Рапторов" из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи, базирующейся на Аляске, прибыли на авиабазу Лейкенхит в Англии и вскоре дополнят миссию по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса на авиабазе в Ласке, Польша.

Истребитель F-22 Raptor считается первым американским военным самолетом пятого поколения. Он способен выполнять задачи как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

Напомним, ранее стало известно, что Словакия уже готова обсуждать возможность передачи 11 истребителей МиГ-29 украинской стороне.

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