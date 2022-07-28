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Для стримування Росії. США перекидають до Польщі шість винищувачів п'ятого покоління

Фото: США перекинули до Польщі шість винищувачів F-22 Raptor (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

ВПС США направляють до Польщі шість винищувачів F-22 Raptor для підтримки місії НАТО з повітряного прикриття. Літаки стануть частиною сил стримування Росії в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stars and Stripes.

Шість "Рапторів" з 90-ї експедиційної винищувальної ескадрильї, що базується на Алясці, прибули на авіабазу Лейкенхіт в Англії і незабаром доповнять місію зі стримування російської агресії на східному фланзі Альянсу на авіабазі в ласці, Польща.

Винищувач F-22 Raptor вважається першим американським військовим літаком п'ятого покоління. Він здатний виконувати завдання як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина вже готова обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.

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