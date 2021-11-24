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Миграционный кризис. Литва держит на границе с Беларусью около 2 тысяч военных

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Литва, Среда 24 ноября 2021 12:55
Миграционный кризис. Литва держит на границе с Беларусью около 2 тысяч военных Фото: литовским пограничникам на границе с Беларусью помогают военные (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На границе Литвы с Беларусью пограничникам ежедневно помогают 1-2 тысячи литовских военных. Их количество может увеличиваться, если ситуация еще больше усугубится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DELFI.

"В общей сумме - 9 тысяч участвовали с 11 июня, но постоянно участвуют по 1-2 тысячи военных. Но, конечно, это не предел, и, если ситуация потребует и будет запрос - будет больше", - заявил командующий литовской армией, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис.

Издание также отмечает, что в 2021 году в Литву нелегально попали более 4 тысяч человек, а с августа текущего года на границе поймали и отправили обратно 7,3 тысячи нелегальных мигрантов. В связи с этим в Литве ранее была объявлена экстремальная ситуация.

Поскольку большое количество мигрантов сосредоточилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм также объявил и чрезвычайное положение на границе с Беларусью на месяц.

Напомним, Еврокомиссия решила выделить до 3,5 млн евро для возвращения мигрантов из Беларуси на родину.

Кроме того, на территории Беларуси находятся около 7 тысяч мигрантов, из них 2 тысячи - на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

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