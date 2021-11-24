Миграционный кризис. Литва держит на границе с Беларусью около 2 тысяч военных

На границе Литвы с Беларусью пограничникам ежедневно помогают 1-2 тысячи литовских военных. Их количество может увеличиваться, если ситуация еще больше усугубится.

"В общей сумме - 9 тысяч участвовали с 11 июня, но постоянно участвуют по 1-2 тысячи военных. Но, конечно, это не предел, и, если ситуация потребует и будет запрос - будет больше", - заявил командующий литовской армией, генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис.

Издание также отмечает, что в 2021 году в Литву нелегально попали более 4 тысяч человек, а с августа текущего года на границе поймали и отправили обратно 7,3 тысячи нелегальных мигрантов. В связи с этим в Литве ранее была объявлена экстремальная ситуация.

Поскольку большое количество мигрантов сосредоточилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм также объявил и чрезвычайное положение на границе с Беларусью на месяц.