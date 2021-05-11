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Сдерживание России: Байден призвал усилить восточный фланг НАТО

Новина українською → Бухарест, Вторник 11 мая 2021 06:56
Сдерживание России: Байден призвал усилить восточный фланг НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден во время участия в саммите "Бухарестской девятки" подчеркнул необходимость усилить способности стран восточного фланга НАТО в сфере обороны и сдерживания внешних угроз. Это необходимо сделать на фоне агрессии РФ,

Об этом сообщили по результатам онлайн-выступления Джо Байдена в Белом доме.

Глава Белого дома подчеркнул стремление к более тесному сотрудничеству с девятью странами-членами Альянса в Центральной Европе, а также в Балтийском и Черноморском регионах по всем вызовам, в том числе, глобальной безопасности здоровья, изменения климата, энергетической безопасности и восстановление глобальной экономики.

"Президент Байден выразил свою поддержку усилению позиций НАТО по обороне и сдерживанию внешних угроз, а также важности, чтобы союзники повышали уровень устойчивости к злонамеренным экономическим и политическим действиям со стороны стратегических противников", - отмечается в сообщении.

Напомним, Североатлантический Альянс (НАТО) и Австрия подписали соглашение об открытии офиса связи НАТО в Вене.

Это позволит в будущем создать свое представительство при ОБСЕ и других международных организаций в Вене.

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