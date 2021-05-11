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Стримування Росії: Байден закликав посилити східний фланг НАТО

Новость на русском → Бухарест, Вівторок 11 травня 2021 06:56
Стримування Росії: Байден закликав посилити східний фланг НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден під час участі в саміті "Бухарестської дев'ятки" підкреслив необхідність посилити здібності країн східного флангу НАТО у сфері оборони та стримування зовнішніх загроз. Це необхідно зробити на фоні стримування РФ.

Про це повідомили за результатами онлайн-виступу Джо Байдена в Білому домі.

Глава Білого дому підкреслив прагнення до більш тісної співпраці з дев'ятьма країнами-членами Альянсу в Центральній Європі, а також в Балтійському і Чорноморському регіонах за всіма викликами, в тому числі глобальної безпеки здоров'я, зміни клімату, енергетичної безпеки і відновлення глобальної економіки.

"Президент Байден висловив свою підтримку посиленню позицій НАТО з оборони і стримування зовнішніх загроз, а також важливості, щоб союзники підвищували рівень стійкості до зловмисних економічних і політичних дій з боку стратегічних супротивників", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс (НАТО) і Австрія підписали угоду про відкриття офісу зв'язку НАТО у Відні.

Це дозволить у майбутньому створити своє представництво при ОБСЄ та інших міжнародних організацій у Відні.

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