Стримування Росії: Байден закликав посилити східний фланг НАТО

Президент США Джо Байден під час участі в саміті "Бухарестської дев'ятки" підкреслив необхідність посилити здібності країн східного флангу НАТО у сфері оборони та стримування зовнішніх загроз. Це необхідно зробити на фоні стримування РФ.

Про це повідомили за результатами онлайн-виступу Джо Байдена в Білому домі .

Глава Білого дому підкреслив прагнення до більш тісної співпраці з дев'ятьма країнами-членами Альянсу в Центральній Європі, а також в Балтійському і Чорноморському регіонах за всіма викликами, в тому числі глобальної безпеки здоров'я, зміни клімату, енергетичної безпеки і відновлення глобальної економіки.

"Президент Байден висловив свою підтримку посиленню позицій НАТО з оборони і стримування зовнішніх загроз, а також важливості, щоб союзники підвищували рівень стійкості до зловмисних економічних і політичних дій з боку стратегічних супротивників", - наголошується в повідомленні.