"Сдерживание и деэскалация": в Украине отреагировали на разговор Байдена и Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, этот разговор позволил начать "сдерживание и деэскалацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление изданию Reuters.

Так, сначала министр отреагировал на видеозвонок лидеров США и РФ, который состоялся вчера, 7 декабря, поприветствовав попытки американской стороны "усадить Россию за стол переговоров".

Он отметил, что приоритетом является разработка пакета сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию со стороны Москвы.

"Сам собой контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях возвращения России за стол переговоров", - сказал Кулеба.