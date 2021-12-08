ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сдерживание и деэскалация": в Украине отреагировали на разговор Байдена и Путина

Новина українською →
Киев, Среда 08 декабря 2021 13:31
"Сдерживание и деэскалация": в Украине отреагировали на разговор Байдена и Путина Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, этот разговор позволил начать "сдерживание и деэскалацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление изданию Reuters.

Так, сначала министр отреагировал на видеозвонок лидеров США и РФ, который состоялся вчера, 7 декабря, поприветствовав попытки американской стороны "усадить Россию за стол переговоров".

Он отметил, что приоритетом является разработка пакета сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшую военную эскалацию со стороны Москвы.

"Сам собой контакт служит сдерживанием и деэскалацией. Мы ценим решающее дипломатическое участие США в усилиях возвращения России за стол переговоров", - сказал Кулеба.

Напомним, вчера, 7 декабря состоялся саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в онлайн-формате. Среди тем встречи была и Украина.

Отметим, что в ходе переговоров американский лидер пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения в Украину.

Добавим, что на этой неделе Байден позвонит Зеленскому. Они проведут разговор по результатам саммита с Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
NEWS
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины