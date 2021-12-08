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"Стримування та деескалація": в Україні відреагували на розмову Байдена і Путіна

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Київ, Середа 08 грудня 2021 13:31
"Стримування та деескалація": в Україні відреагували на розмову Байдена і Путіна Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував переговори між президентами США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним. На його думку, ця розмова дала змогу розпочати "стримування та деескалацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву виданню Reuters.

Так, спочатку міністр відреагував на відеодзвінок лідерів США та РФ, який відбувся вчора, 7 грудня, привітавши спроби американської сторони "посадити Росію за стіл переговорів".

Він зазначив, що пріоритетом є розробка пакету стримування, щоб запобігти подальшій військовій ескалації з боку Москви.

"Сам собою контакт служить стримуванням і деескалацією. Ми цінуємо вирішальну дипломатичну участь США у зусиллях повернення Росії за стіл переговорів", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, вчора, 7 грудня відбувся саміт президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна в онлайн-форматі. Серед тем зустрічі була і Україна.

Зазначимо, що в ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Додамо, що на цьому тижні Байден зателефонує Зеленському. Вони проведуть розмову за результатами саміту з Путіним.

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