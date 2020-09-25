За сдерживание агрессии РФ военным выплатят около 250 млн гривен вознаграждения

Министерство обороны выплатит около четверти миллиарда гривен дополнительного вознаграждения военнослужащим, сдерживающим вооруженную агрессию России. Новое вознаграждение ввели с 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает правительственный портал.

Вознаграждение введено впервые за время особого периода.

"Оно осуществляется дополнительно ко всем выплатам, причитающимся военнослужащим ВСУ и ГССТ за непосредственное участие в военных конфликтах, в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации или в АТО", - пояснил глава Минобороны Андрей Таран.

По предварительным расчетам Департамента финансов МОУ, за июль-август этого года военным выплатят около 250 млн гривен.

"На текущий 2020 год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено", - заверил Таран.

По его словам, перечень воинских частей (подразделений), которым будут платить вознаграждение, утверждает главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Условия выплаты определены с учетом позиции руководства Операции объединенных сил и Генерального штаба.

В министерстве отметили, что аналогичный порядок применяется при выплате военным денежного обеспечения за соответствующий месяц: размер премии военнослужащего по результатам деятельности за месяц устанавливается в зависимости от наличия у него объявленных приказом командира дисциплинарных взысканий за нарушение дисциплины.

"Данный приказ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения. Любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" являются абсолютно манипулятивными и политизированными", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, Министерство обороны ведет работу над Стратегией военной безопасности, направленной на присоединение к Плану действий по поводу членства в НАТО.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе.