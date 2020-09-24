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В Кабмине разъяснили, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе

Донбасс, Четверг 24 сентября 2020 10:55
В Кабмине разъяснили, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. В государственном бюджете Украины на этот год на такие расходы предусмотрено 20 млн гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

В Кабмине разъяснили, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе

Порядок предусматривает, что денежную компенсацию будут предоставлять пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен.

Для получения компенсации необходимо прежде всего подать первый пакет документов в орган местного самоуправления/военно-гражданской администрации (ОМС/ВГА) или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту расположения разрушенного жилья:

  • заявление о проведении обследования жилья по форме;
  • копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
  • копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов;
  • нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления.

В течение 5 календарных дней с момента поступления заявления заявителю должны предоставить ответ о решении и дате проведения обследования (которое осуществляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия такого решения).

По желанию гражданин может присоединиться к работе комиссии по обследованию, предоставлять объяснения, добавлять другие необходимые документы и/или информацию, осуществлять фото- и видеофиксацию обследования жилья.

При наличии соответствующих оснований заявитель должен получить в течение 3 рабочих дней после проведения обследования от ОМС/ ВГА акт о проведении обследования и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

После этого гражданин может самостоятельно зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращение права собственности на его разрушенное жилье, подав в госрегистратор акт обследования жилья и документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества.

Следующий шаг - подача второго пакета документов в ОМС/ВГ или ЦПАУ по месту нахождения разрушенного жилья. В него входит:

  • заявление о выплате денежной компенсации (в заявлении указываются реквизиты банковской карты, на которую перечисляется компенсация, и отмечается, что заявитель не обращался за выплатой к другим ОМС/ВГА)
  • копия справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
  • копия акта обследования жилья;
  • информационная справка (выписка) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.

После этого заявитель должен получить в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения его копию с указанием размера денежной компенсации или отказ в ее выплате.

"В случае принятия положительного решения комиссией по выплате компенсации, получить ее на банковский счет в течение 5 рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения", - отмечают в Кабмине.

Напомним, Кабинет министров 2 сентября утвердил порядок выплаты компенсаций за разрушенное в Донбассе жилье.

Как писало РБК-Украина, ранее КМУ выделил более 5,5 млн гривен на временное жилье для переселенцев. За эти деньги купят 18 квартир и один дом в Краматорске, Покровске (Донецкая область) и Приморске (Запорожская область).

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