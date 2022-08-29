Сдержать рост цен. ЕС готовит экстренную реформу рынка электроэнергии

"Стремительный рост цен на электроэнергию в настоящее время обнажает по разным причинам ограничения нашей нынешней структуры рынка электроэнергии", - заявила она на Стратегическом саммите в Бледе в Словении.

По ее словам, нынешний рынок был сформирован при совершенно других обстоятельствах и в совершенно других целях.

"Вот почему мы сейчас работаем над экстренным вмешательством и структурной реформой рынка электроэнергии", - добавила она.

Отметим, цены на электроэнергию в Европе за год выросли почти в 10 раз, что оказывает влияние на инфляцию и резко увеличило нагрузку на предприятия и население.