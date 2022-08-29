Стримати зростання цін. ЄС готує екстрену реформу ринку електроенергії

Європейський союз планує вжити термінових заходів, щоб стримати зростання цін на електроенергію. І готує пропозиції щодо реформування ринку електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яку цитує Bloomberg.
"Стрімке зростання цін на електроенергію в даний час оголює з різних причин обмеження нашої нинішньої структури ринку електроенергії", - заявила вона на стратегічному саміті в Бледі в Словенії.
За її словами, нинішній ринок був сформований за зовсім інших обставинах і зовсім в інших цілях.
"Ось чому ми зараз працюємо над екстреним втручанням і структурною реформою ринку електроенергії", - додала вона.
Зазначимо, ціни на електроенергію в Європі за рік зросли майже в 10 разів, що впливає на інфляцію і різко збільшило навантаження на підприємства і населення.
Нагадаємо, раніше австрійський канцлер Карл Нехаммер заявив, що Євросоюз не може дозволяти Володимиру Путіну щодня диктувати європейські ціни на електроенергію.
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