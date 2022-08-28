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ЕС не может позволить Путину определять цену на электроэнергию, - Нехаммер

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Вена, Воскресенье 28 августа 2022 19:27
ЕС не может позволить Путину определять цену на электроэнергию, - Нехаммер Фото: Владимир Путин и Карл Нехаммер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Евросоюз не может позволять президенту России Владимиру Путину ежедневно определять цену на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера, которого цитирует Reuters.

В частности, он заявил, что поддерживает общеевропейский лимит на цены на электроэнергию, хотя изначально правительство Австрии скептически отнеслось к идее их ограничения.

"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению. Что-то должно наконец случиться. Этот рынок не будет регулировать себя в нынешнем виде. Я призываю все 27 стран-членов ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв", - отметил Нехаммер.

Он подчеркнул, что рыночная цена на электроэнергию должна снова снизиться и быть отделена от цены на газ, чтобы приблизить ее к фактическим затратам на производство.

"Мы не можем позволить Путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию", - добавил канцлер.

Напомним, на этой неделе биржевые цены на газ в Европе перевалили за 3500 долларов за тысячу кубометров. Соответственно, при привязке к ней растет и цена на электричество.

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