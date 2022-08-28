ЕС не может позволить Путину определять цену на электроэнергию, - Нехаммер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера, которого цитирует Reuters .

В частности, он заявил, что поддерживает общеевропейский лимит на цены на электроэнергию, хотя изначально правительство Австрии скептически отнеслось к идее их ограничения.

"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению. Что-то должно наконец случиться. Этот рынок не будет регулировать себя в нынешнем виде. Я призываю все 27 стран-членов ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв", - отметил Нехаммер.

Он подчеркнул, что рыночная цена на электроэнергию должна снова снизиться и быть отделена от цены на газ, чтобы приблизить ее к фактическим затратам на производство.

"Мы не можем позволить Путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию", - добавил канцлер.