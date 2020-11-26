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Все сделки Лукашенко с Кремлем будут аннулированы новой властью, - Тихановская

Автор: Игорь Литвиненко

Одна из лидеров оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко потерял поддержку белорусского народа. В связи с этим все его договоренности с Кремлем будут аннулированы.

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Об этом сообщает пресс-служба Тихановской.

Она отметила, что оппозиция выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией, но независимость и суверенитет "не может быть предметом торга".

"О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством", - заявила Тихановская.

Напомним, в середине сентября Александр Лукашенко в Сочи провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой были заключены ряд договоренностей. Среди них в частности выдача Минску кредита на 1,5 миллиарда долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз не признает любые сделки между Лукашенко и Российской Федерацией.

Отметим, в конце октября в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео Александр Лукашенко назвал Россию главным союзником Беларуси.

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