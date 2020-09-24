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ЕС не признает любые сделки Лукашенко с Россией, - посол Литвы

Четверг 24 сентября 2020 21:50
ЕС не признает любые сделки Лукашенко с Россией, - посол Литвы
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрей Козловский

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской республики в Украине Вальдемарас Сарапинас заявил, что любые соглашения белорусского руководства с Российской Федерацией не будут признаны в Евросоюзе. Там не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Об этом Сарапинас заявил в интервью УНИАН.

По его словам, Россия неоднократно оказывала поддержку власти Александра Лукашенко займами. Однако для ЕС важно, чтобы Россия уважала суверенитет Беларуси, ее независимость.

"Европейский Союз четко отметил, что не признает результатов выборов и не считает Лукашенко легитимным президентом", - сказал Сарапинас.

Также он добавил, что белорусы хотят жить свободными и подтверждением этому являются многотысячные митинги.

"Белорусский народ является единственным обладателем суверенитета, и только он может на свободных выборах выбрать легитимную власть своей страны", - заявил посол.

Сарапинас также напомнил, что на следующей неделе руководители Европейского Союза обсудят дальнейшие шаги в отношении белорусского вопроса.

"Мы надеемся, что Лукашенко прислушается к призывам международного сообщества прекратить применять силу против мирных протестующих - граждан своей страны, освободить задержанных, уважать права и свободы людей, начать диалог относительно повторных президентских выборов с гражданским обществом", - сказал Сарапинас.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Литвы Эдгар Ринкевич заявил, что в ближайшее время страны Балтии введут санкции против белорусских чиновников.

Также РБК-Украина писало, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции.

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