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Всі угоди Лукашенка з Кремлем будуть анульовані новою владою, - Тіхановська

Автор: Игорь Литвиненко

Одна з лідерів опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що Олександр Лукашенко втратив підтримку білоруського народу. У зв'язку з цим всі його домовленості з Кремлем будуть анульовані.

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Про це повідомляє прес-служба Тіхановскої.

Вона зазначила, що опозиція виступає за дружні і партнерські відносини з Росією, але незалежність і суверенітет "не може бути предметом торгу".

"Про що б не домовлявся Олександр Лукашенко, він втратив підтримку білоруського народу. А значить, всі його угоди і договори будуть переглянуті і анульовані новим урядом", - заявила Тіхановська.

Нагадаємо, в середині вересня Олександр Лукашенко в Сочі провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої було укладено ряд домовленостей. Серед них зокрема видача Мінську кредиту на 1,5 мільярда доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз не визнає будь-які угоди між Лукашенко і Російською Федерацією.

Відзначимо, в кінці жовтня в розмові з держсекретарем США Майком Помпео Олександр Лукашенко назвав Росію головним союзником Білорусі.

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Новини України Олександр ЛукашенкоКремльСвітлана Тіхановська