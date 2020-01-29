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"Угода століття" викликала протести в Єрусалимі і страйки в Секторі Гази

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 00:13
"Угода століття" викликала протести в Єрусалимі і страйки в Секторі Гази
Ілюстративне фото (twitter/jpost.com)

Поліція затримала в Єрусалимі декількох демонстрантів

У Єрусалимі після проголошення так званої угоди століття, запропонованої президентом США Дональдом Трампом щодо близькосхідного врегулювання, почалися демонстрації. Про це пише The Jerusalem Post.

Наголошується, що на вулиці міста вийшли щонайменше 200 демонстрантів, які протестують у зв'язку з мирним планом Трампа. Поліція в Єрусалимі заявила, що демонстрація незаконна.

"Поліція заарештувала двох підозрюваних на місці події за те, що вони порушували громадський порядок", - повідомляє ізраїльське видання.

У той же час, як передає арабський новинний рерурс "Аль-Макдізі" в Twitter, ісламські сили в Секторі Гази закликали до всеосяжного страйку всіх об'єктів життєзабезпечення в Газі, за винятком установ охорони здоров'я. Страйки повинні початися в середу, 29 січня. Ісламські сили закликають демонстрантів підняти у середу чорні прапори.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп презентував "угоду століття" з врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно угоді, президент США пропонує визнати Палестину та Ізраїль двома окремими державами. Також Єрусалим, згідно з угодою, визнається столицею Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом США "угоди століття". За його словами, мирний план Трампа надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Палестина відкинула "угоду століття" Трампа Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання
Новини України протестІзраїльПалестина
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