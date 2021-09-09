Сделка Трампа с талибами стала катастрофой, - екс-генсек НАТО о ситуации в Афганистане

Сделка Трампа с талибами о выводе войск США из Афганистана стала катастрофой. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прокомментировал ситуацию в Афганистане для нового
"Сделка была большой ошибкой, я бы назвал ее катастрофой", - сказал Расмуссен.
"Это большая ошибка - сообщать вашим оппонентам, в какой день вы отступите. Никогда, никогда не говорите своему врагу, когда вы отступите", - сказал он.
Расмуссен объясняет, что Трампу следовало сказать, что
"Расмуссен.
Отметим, что
Напомним, что в НАТО сделали предупреждение талибам. Им напомнили об обязательствах.
Ранее сообщалось, что Китай может договориться с талибами. Такое предположение высказал Байден.