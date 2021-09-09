Сделка Трампа с талибами стала катастрофой, - екс-генсек НАТО о ситуации в Афганистане

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прокомментировал ситуацию в Афганистане для нового

"Сделка была большой ошибкой, я бы назвал ее катастрофой", - сказал Расмуссен.

"Это большая ошибка - сообщать вашим оппонентам, в какой день вы отступите. Никогда, никогда не говорите своему врагу, когда вы отступите", - сказал он.

Расмуссен объясняет, что Трампу следовало сказать, что

"Расмуссен.

Отметим, что