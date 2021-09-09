Угода Трампа з талібами стала катастрофою, - екс-генсек НАТО про ситуацію в Афганістані

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен прокоментував ситуацію в Афганістані для нового

"Угода була великою помилкою, я б назвав її катастрофою", - сказав Расмуссен.

"Це велика помилка - повідомляти вашим опонентам, в який день ви відступите. Ніколи, ніколи не кажіть своєму ворогові, коли ви відступите", - сказав він.

Расмуссен пояснює, що Трампу слід було сказати, що

"Расмуссен.

Відзначимо, що