Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток-2" не сможет помешать его запуску. Строительство выходит на финишную прямую и ничто не способно изменить "объективную реальность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток-2" скоро вступит в строй", - отметила она.

Он подчеркнула, что любые решения не способны изменить объективную реальность выхода строительства на финишную прямую. По ее словам, соглашение показало, "кто будет управлять развитием топливно-энергетического комплекса Украины".