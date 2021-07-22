ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сделка по "Северному потоку-2" не сможет помешать его запуску, - МИД России

Новина українською →
Москва, Четверг 22 июля 2021 15:58
Сделка по "Северному потоку-2" не сможет помешать его запуску, - МИД России Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: РБК-Украина

Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток-2" не сможет помешать его запуску. Строительство выходит на финишную прямую и ничто не способно изменить "объективную реальность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на попытки политизировать выгодный для европейцев проект, сорвав его в собственных геополитических и экономических интересах, чем активно продолжает заниматься Вашингтон, "Северный поток-2" скоро вступит в строй", - отметила она.

Он подчеркнула, что любые решения не способны изменить объективную реальность выхода строительства на финишную прямую. По ее словам, соглашение показало, "кто будет управлять развитием топливно-энергетического комплекса Украины".

Напомним, ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что соглашение с США по газопроводу не решает всех проблем. Тем не менее она считает эту сделку "очень хорошей" для Украины.

А у президента Польши Анджея Дуды обвинили Германию в подрыве европейской солидарности в сфере энергетики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Германия Северный поток-2
NEWS
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
С юридической точки зрения Россию ждет поражение в ЕСПЧ, - Минюст
DAILY
Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Двадцать лет спустя. Почему США проиграли войну в Афганистане и что будет дальше