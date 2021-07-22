Угода щодо "Північного потоку-2" не зможе перешкодити його запуску, - МЗС Росії

Угода США та Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2" не зможе перешкодити його запуску. Будівництво виходить на фінішну пряму і ніщо не здатне змінити "об'єктивну реальність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Не дивлячись на спроби політизувати вигідний для європейців проект, зірвавши його у власних геополітичних і економічних інтересах, чим активно продовжує займатися Вашингтон, "Північний потік-2" скоро стане до ладу", - зазначила вона.

Він підкреслила, що будь-які рішення не здатні змінити об'єктивну реальність виходу будівництва на фінішну пряму. За її словами, угода показало, "хто буде керувати розвитком паливно-енергетичного комплексу України".