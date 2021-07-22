Сделка между Германией и США по "Северному потоку-2" не решает всех проблем, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение с правительством США по строительству газопровода "Северный поток-2" не решает всех проблем. Однако эта сделка помогает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.de.
Меркель отметила, что текст декларации согласован с правительством США, а не с Конгрессом.
"Соглашение с правительством США по "Северному потоку - 2" "не решает всех проблем, но помогает", - заявила канцлер.
Она добавила, что важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной после запуска "Северного потока-2".
Ранее сенаторы США от обеих партий раскритиковали сделку по "Северному потоку-2".
Как рассказали РБК-Украина в МИД, Украина не привлекалась к согласованию сделки по "Северному потоку-2".