UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сделка между Германией и США по "Северному потоку-2" не решает всех проблем, - Меркель

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение с правительством США по строительству газопровода "Северный поток-2" не решает всех проблем. Однако эта сделка помогает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.de.

Меркель отметила, что текст декларации согласован с правительством США, а не с Конгрессом.

"Соглашение с правительством США по "Северному потоку - 2" "не решает всех проблем, но помогает", - заявила канцлер.

Она добавила, что важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной после запуска "Северного потока-2".

Ранее сенаторы США от обеих партий раскритиковали сделку по "Северному потоку-2".

Как рассказали РБК-Украина в МИД, Украина не привлекалась к согласованию сделки по "Северному потоку-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела МеркельСеверный поток-2