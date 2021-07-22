Угода між Німеччиною і США по "Північному потоку-2" не вирішує всіх проблем, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що угода з урядом США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" не вирішує всіх проблем. Однак ця угода допомагає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.de.
Меркель зазначила, що текст декларації узгоджений з урядом США, а не з Конгресом.
"Угода з урядом США по "Північному потоку-2" "не вирішує всіх проблем, але допомагає", - заявила канцлер.
Вона додала, що важливо, щоб Україна залишалася транзитною країною після запуску "Північного потоку-2".
Раніше сенатори США від обох партій розкритикували угоду по "Північному потоку-2".
Як розповіли РБК-Україна в МЗС, Україна не залучалася до узгодження угоди по "Північному потоку-2".