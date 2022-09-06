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Сделка с дьяволом: Кулеба резко ответил на предложения об уступках Путину

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Киев, Вторник 06 сентября 2022 11:48
Сделка с дьяволом: Кулеба резко ответил на предложения об уступках Путину Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Предложения по соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным, игнорируя интересы Украины, лишь усугубят проблему. Эти уступки не принесут мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Дмитрия Кулебы.

"С помощью энергетического шантажа Путин хочет разрушить благосостояние и стабильность каждой европейской семьи. Те, кто предлагает поддаться на шантаж, лишь усугубляют проблему. Умиротворение Путина за счет Украины - это сделка с дьяволом, которая не принесет ни мира, ни стабильности", - заявил Кулеба.

Напомним, недавно в Эстонии осудили уступки перед Россией, заявив, что убытки для Европы будут гораздо большими, если Россия не остановится на Украине.

Добавим, как сообщили в Офисе президента, после начала полномасштабной войны Украине поступали "рекомендации" пойти на компромиссы с оккупантами.

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