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В начале вторжения Украине предлагали неприемлемые уступки, - ОП

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Киев, Вторник 23 августа 2022 17:27
В начале вторжения Украине предлагали неприемлемые уступки, - ОП Фото: заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская, Милан Лелич

В самом начале после вторжения России в Украину поступали "рекомендации" пойти на компромиссы с оккупантами, но сейчас таких предложений уже не поступает.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель руководителя Офиса президента по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига.

"Буду откровенен: да, были такие рекомендации, что все же возможно, исходя из ситуации, пойти на те вещи, которые для Украины просто неприемлемы", - сказал он, имея в виду и территориальные уступки.

Еще один важный момент, по словам Сибиги, - это справедливость - речь идет о привлечении к ответственности российской стороны за совершенные зверства, преступления, это очень важно.

"Мне кажется, что здесь тоже есть полное понимание всех наших партнеров, в том числе и по созданию специального компенсационного механизма. И мне кажется, что все наши союзники четко понимают и видят необходимость помочь после войны создать или построить новую Украину, восстановить уничтоженную инфраструктуру, помочь, перепрыгнуть в новое качество функционирования Украины. Здесь тоже они едины", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Ранее президент Зеленский объявил о готовности вести переговоры по прекращению войны с РФ. Единственным возможным собеседником по этому вопросу он назвал Владимира Путина.

При этом президент Польши Дуда исключил успех давления Запада на Киев ради уступок РФ.

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