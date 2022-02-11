UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Сделай перерыв". Как пользоваться новой функцией Instagram: пошаговая инструкция

Автор: Сергей Пышкин

Фотоблог Instagram запустил новую полезную функцию "Сделай перерыв". Она поможет отдохнуть от листания ленты и освободить немного времени для других дел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tech Times.

Как пользоваться новой функцией

Для того, чтобы ее включить, в первую очередь необходимо нажать на вкладку, расположенную в правом верхнем углу вашего профиля.

Далее переходим к "Настройкам", после этого к "Аккаунту" и "Вашим действиям".

Благодаря новой функции, как и раньше, вы можете просмотреть собственную активность в фотоблоге и узнать сколько времени вы тратите на пользование платформой.

В то же время появилась новая возможность установить напоминание о перерыве или же ввести ограничения по времени на пользование Instagram.

Фото: как пользоваться новой функцией Instagram (скриншот)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как пользоваться новыми функциями Instagram "Ваши действия" и "Проверка безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
Instagram