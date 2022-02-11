"Сделай перерыв". Как пользоваться новой функцией Instagram: пошаговая инструкция

Фотоблог Instagram запустил новую полезную функцию "Сделай перерыв". Она поможет отдохнуть от листания ленты и освободить немного времени для других дел.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Tech Times.
Для того, чтобы ее включить, в первую очередь необходимо нажать на вкладку, расположенную в правом верхнем углу вашего профиля.
Далее переходим к "Настройкам", после этого к "Аккаунту" и "Вашим действиям".
Благодаря новой функции, как и раньше, вы можете просмотреть собственную активность в фотоблоге и узнать сколько времени вы тратите на пользование платформой.
В то же время появилась новая возможность установить напоминание о перерыве или же ввести ограничения по времени на пользование Instagram.
Фото: как пользоваться новой функцией Instagram (скриншот)
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как пользоваться новыми функциями Instagram "Ваши действия" и "Проверка безопасности".