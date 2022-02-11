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"Зроби перерву". Як користуватися новою функцією Instagram: покрокова інструкція

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П'ятниця 11 лютого 2022 13:22
"Зроби перерву". Як користуватися новою функцією Instagram: покрокова інструкція Фото: як користуватися новою функцією Instagram (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фотоблог Instagram запустив нову корисну функцію "Зроби перерву". Вона допоможе відпочити від гортання стрічки та звільнити трохи часу для інших справ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tech Times.

Як користуватися новою функцією

Для того, аби її увімкнути, в першу чергу необхідно натиснути на вкладку, що розташована у правому верхньому куту вашого профілю.

Далі переходимо до "Налаштувань", після цього до "Акаунту" й "Ваших дій".

Завдяки новій функції, як і раніше, ви можете переглянути власну активність у фотоблозі та дізнатися скільки часу ви витрачаєте на користування платформою.

Водночас з'явилася нова можливість встановити нагадування щодо перерви або ж ввести обмеження по часу на користування Instagram.

Фото: як користуватися новою функцією Instagram (Скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як користуватися новими функціями Instagram "Ваші дії" та "Перевірка безпеки".

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