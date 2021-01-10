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"Сделано". Клинтон отреагировала на блокировку Twitter-аккаунта Трампа

США, Воскресенье 10 января 2021 00:50
"Сделано". Клинтон отреагировала на блокировку Twitter-аккаунта Трампа
Фото: Хиллари Клинтон (instagram.com/hillaryclinton)
Автор: Даша Харченко

Бывший госсекретарь США и соперник действующего президента США Дональда Трампа в президентской гонке в 2016 году Хилари Клинтон отреагировала на блокировку его аккаунта в Twitter. Его заблокировали навсегда после скандальных твитов.

Свою реакцию Клинтон оставила в своем аккаунте в Twitter.

Так, она сделала репост собственного поста в Twitter от 2016 года, в котором призвала Трампа удалить свой аккаунт.

Свой новый пост Хлинтон сопроводила галочкой, которая обозначает выполненное задание - "done".

Напомним, в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа после того, как увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Кроме того, Twitter заблокировал учетную запись президента США @POTUS. А после этого Twitter заморозил страницу избирательного штаба Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиХиллари КлинтонДональд ТрампTwitter

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