"Зроблено". Клінтон відреагувала на блокування Twitter-аккаунта Трампа

Фото: Хіларі Клінтон (instagram.com/hillaryclinton)

Колишній держсекретар США і суперник чинного президента США Дональда Трампа в президентській гонці у 2016 році Хіларі Клінтон відреагувала на блокування його акаунта в Twitter. Його заблокували назавжди після скандальних твітів.

Свою реакцію Клінтон залишила у своєму акаунті в Twitter.

Так, вона зробила репост власного посту в Twitter від 2016 року, в якому закликала Трампа видалити свій акаунт.

Свій новий пост Клінтон супроводила галочкою, яка позначає виконане завдання - "done".

Нагадаємо, у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Крім того, Twitter заблокував обліковий запис президента США @POTUS. А після цього Twitter заморозив сторінку виборчого штабу Дональда Трампа @TeamTrump. Дію облікового запису було припинено після заяви Трампа про те, що Twitter не змусить його замовкнути.