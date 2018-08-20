Сдавать квартиру самостоятельно или через риэлтора?

Риэлтор – это специалист, который обладает богатыми знаниями в сфере недвижимости, семейного права, юриспруденции и других сферах и принимает роль посредника в сделках по недвижимости.

Не каждый решается самостоятельно сдавать либо арендовать квартиру, многие предпочитают доверить эти волокиты специалисту.

Профессионалы, которые работают в нашем агентстве недвижимости Realterra – это грамотные люди, которые добросовестно выполняют свою работу, имеют внушительный опыт работы в этой сфере.

Обращаясь за помощью к нашим риэлторам, вы гарантированно сможете заключить успешную сделку без хлопот.

Базовые функции, которые выполняет риэлтор

Как известно, специалисты могут обучаться по различным методикам, но их обязанности в конечном итоге остаются схожими в процессе работы.

В перечень обязанностей входит выполнение следующих задач:

поиск потенциального клиента;

грамотное ведение переговоров, а также консультирование клиентов;

обязательное сопровождение сделки. Сюда входит сбор документации, оценка объектов;

заключение договоров;

постоянное наблюдение и анализ рынка недвижимости.

Также следует отметить важный пункт, который состоит в подписании важной бумаги. В документе прописывается порядок оказания услуг. В обязательном порядке профессионал должен осуществлять свою деятельность на основе законов и в соответствии с документом, который подписывается обеими сторонами.

Знания риэлтора должны быть многогранными.

Специалист должен быть подкован в жилищном, семейном, а также правовом поле, чтобы без труда возлагать на себя самые сложные задачи и уметь выйти из любой сложившейся казусной ситуации.

В обязательном порядке риэлтор должен предоставлять правдивые данные о той или иной квартире, которая фигурирует в сделке.

Помощь квалифицированного риэлтора компании Realterra

Профессионалы, работающие в нашей компании, без труда выполняют описанные выше задачи и в силах преодолеть любые сложности, возникающие в процессе сделки.

Специалисты строго хранят всю информацию относительно сделки, а также бумаг, которые им доверяют клиенты. Как только сделка будет успешно проведена, профессионал убирает объект недвижимости из базы.

Если вы хотите сдать в аренду квартиру и желаете избежать сложностей и хлопот, не раздумывая, обращайтесь в нашу компанию!

Мы подберем вам лучшего специалиста-риэлтора, который поможет избежать незаконных действий и успешно проведет сделку любой сложности. В нашем агентстве Realterra присутствуют специалисты различной направленности – это риэлторы, юристы, а также грамотные маркетологи.

Регулярно профессионалы совершают множество успешных сделок, продают недвижимость, сдают и арендуют квартиры.

Обращаясь к нам, вы гарантированно уйдете с решенной проблемой и заключенной сделкой. Звоните по указанным на сайте номерам и сообщайте, какую сделку по недвижимости вы желаете успешно заключить.