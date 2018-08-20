Здавати квартиру самостійно або через ріелтора?

Ріелтор - це фахівець, який володіє багатими знаннями в сфері нерухомості, сімейного права, юриспруденції та інших сферах і приймає роль посередника в угодах по нерухомості.

Чи не кожен наважується самостійно здавати або орендувати квартиру, багато хто воліє довірити ці тяганини фахівця.

Професіонали, які працюють в нашому агентстві нерухомості Realterra - це грамотні люди, які сумлінно виконують свою роботу, мають значний досвід роботи в цій сфері.

Звертаючись за допомогою до наших ріелторам, ви гарантовано зможете укласти успішну операцію без клопоту.

Базові функції, які виконує ріелтор

Як відомо, фахівці можуть навчатися за різними методиками, але їх обов'язки в кінцевому підсумку залишаються схожими в процесі роботи.

У перелік обов'язків входить виконання наступних завдань:

пошук потенційного клієнта;

грамотне ведення переговорів, а також консультування клієнтів;

обов'язковий супровід угоди. Сюди входить збір документації, оцінка об'єктів;

укладання договорів;

постійне спостереження і аналіз ринку нерухомості.

Також слід зазначити важливий пункт, який складається в підписанні важливою паперу. У документі прописується порядок надання послуг. В обов'язковому порядку професіонал повинен здійснювати свою діяльність на основі законів і відповідно до документа, який підписується обома сторонами.

Знання ріелтора повинні бути багатогранними.

Спеціаліст повинен бути підкований в житловому, сімейному, а також правовому полі, щоб без праці покладати на себе найскладніші завдання і вміти вийти з будь-якої ситуації, казусна ситуації.

В обов'язковому порядку ріелтор повинен надавати правдиві дані про ту чи іншу квартирі, яка фігурує в угоді.

Допомога кваліфікованого ріелтора компанії Realterra

Професіонали, що працюють в нашій компанії, без праці виконують описані вище завдання і в силах подолати будь-які труднощі, що виникають в процесі угоди.

Фахівці строго зберігають всю інформацію щодо угоди, а також паперів, які їм довіряють клієнти. Як тільки угода буде успішно проведена, професіонал прибирає об'єкт нерухомості з бази.

Якщо ви хочете здати в оренду квартиру і хочете уникнути складнощів і клопоту, не роздумуючи, звертайтесь до нашої компанії!

Ми підберемо вам найкращого фахівця-ріелтора, який допоможе уникнути незаконних дій і успішно проведе операцію будь-якої складності. У нашому агентстві Realterra присутні фахівці різної спрямованості - це ріелтори, юристи, а також грамотні маркетологи.

Регулярно професіонали роблять багато успішних угод, продають нерухомість, здають і орендують квартири.

Звертаючись до нас, ви гарантовано підете з вирішеною проблемою і укладеною угодою. Телефонуйте за вказаними на сайті номерами і повідомляйте, яку операцію з нерухомості ви бажаєте успішно укласти.