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Сдавала позиции ВСУ: в Сарнах задержали корректировщицу ударов

Фото: в Сарнах СБУ задержала корректировщицу ракетных ударов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Сарн фиксировала движение военных и присылала эти данные представителям России, после чего по городу наносились ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Ровенской областной прокуратуры.

По данным следствия, в Сарнах длительное время проживала гражданка РФ. Она фотографировала военную технику и самих военных в городе. Затем в "WhatsApp" она присылала эти фото врагу.

"Кроме этого, исповедуя пророссийские взгляды и неприязнь к Украине, женщина отрицала обстрелы ВС РФ мирного населения и признавала правомерной вооруженную агрессию государства-оккупанта", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении в "распространении информации о движении Вооруженных сил Украины" и "оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ". За совершенные преступления она может получить до 8 лет заключения.

Напомним, что 28 августа в Сарнах прогремели взрывы. Оккупанты выпустили четыре ракеты в объект военной инфраструктуры.

Позже в Нацполіції сообщили, что Сарны русские атаковали с самолетов, выпустив ракеты Х-101.

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