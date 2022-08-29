Сдавала позиции ВСУ: в Сарнах задержали корректировщицу ударов

Жительница Сарн фиксировала движение военных и присылала эти данные представителям России, после чего по городу наносились ракетные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Ровенской областной прокуратуры .

По данным следствия, в Сарнах длительное время проживала гражданка РФ. Она фотографировала военную технику и самих военных в городе. Затем в "WhatsApp" она присылала эти фото врагу.

"Кроме этого, исповедуя пророссийские взгляды и неприязнь к Украине, женщина отрицала обстрелы ВС РФ мирного населения и признавала правомерной вооруженную агрессию государства-оккупанта", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении в "распространении информации о движении Вооруженных сил Украины" и "оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ". За совершенные преступления она может получить до 8 лет заключения.