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Здавала позиції ЗСУ: в Сарнах затримали коригувальницю ударів

Фото: в Сарнах СБУ затримала коригувальницю ракетних ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Жителька Сарн фіксувала рух військових та надсилала ці дані представникам Росії, після чого по місту завдавались ракетні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Рівненської обласної прокуратури.

За даними слідства, у Сарнах тривалий час проживала громадянка РФ. Вона фотографувала військову техніку та самих військових у місті. Потім у "WhatsApp" вона надсилала ці фото ворогу.

"Крім цього, сповідуючи проросійські погляди та неприязнь до України, жінка заперечувала обстріли ЗС РФ мирного населення та визнавала правомірною збройну агресію держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.

Жінці повідомили про підозру у "поширенні інформації про рух Збройних сил України" та "виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ". За скоєні злочини вона може отримати до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, що 28 серпня у Сарнах прогриміли вибухи. Окупанти випустили чотири ракети в об'єкт військової інфраструктури.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що Сарни росіяни атакували з літаків, випустивши ракети Х-101.

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