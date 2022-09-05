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Сдавала позиции ВСУ: в Дружковке задержали корректировщицу ударов

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Дружковка, Понедельник 05 сентября 2022 16:45
Сдавала позиции ВСУ: в Дружковке задержали корректировщицу ударов Фото: сдавала позиции ВСУ: в Дружковке задержали корректировщицу ударов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали женщину, которая корректировала огонь российской армии в Дружковке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

По информации полицейских, с 2014 года местная жительница поддерживала контакт с оккупантами, а после полномасштабного вторжения активизировала свою деятельность.

"Женщина посылала российскому координатору данные о дислокации военных в городе и сообщения о последствиях ракетно-бомбовых ударов по городу: какие разрушения и сколько жертв", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, женщина иногда предоставляла непроверенную информацию. В результате, россияне били по жилому сектору и гражданским жителям.

В конце августа оккупанты с С-300 нанесли удары по двум школам и дворцу спорта. Женщина сразу доложила своим кураторам о последствиях разрушений. Все собранные материалы полицейские передадут в Службу безопасности Украины.

Напомним, что в Харькове задержали писателя из Горловки, который отрицал существование Украины.

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