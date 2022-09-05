Сдавала позиции ВСУ: в Дружковке задержали корректировщицу ударов
Правоохранители задержали женщину, которая корректировала огонь российской армии в Дружковке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.
По информации полицейских, с 2014 года местная жительница поддерживала контакт с оккупантами, а после полномасштабного вторжения активизировала свою деятельность.
"Женщина посылала российскому координатору данные о дислокации военных в городе и сообщения о последствиях ракетно-бомбовых ударов по городу: какие разрушения и сколько жертв", - говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, женщина иногда предоставляла непроверенную информацию. В результате, россияне били по жилому сектору и гражданским жителям.
В конце августа оккупанты с С-300 нанесли удары по двум школам и дворцу спорта. Женщина сразу доложила своим кураторам о последствиях разрушений. Все собранные материалы полицейские передадут в Службу безопасности Украины.
Напомним, что в Харькове задержали писателя из Горловки, который отрицал существование Украины.
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