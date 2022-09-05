Здавала позиції ЗСУ: в Дружківці затримали коригувальницю ударів
Правоохоронці затримали жінку, яка коригувала вогонь російської армії у Дружківці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.
За інформацією поліцейських, від 2014 року місцева жителька підтримувала контакт з окупантами, а після повномасштабного вторгнення активізувала свою діяльність.
"Жінка надсилала російському координатору дані про дислокацію військових у місті та повідомлення про наслідки ракетно-бомбових ударів по місту: які руйнування, скільки жертв", - йдеться у повідомленні.
Як з'ясували поліцейські, жінка іноді надавала неперевірену інформацію. Внаслідок цього, росіяни гатили по житловому сектору та цивільним мешканцям.
Наприкінці серпня окупанти з С-300 завдали ударів по двох школах та палацу спорту. Жінка одразу доповіла своїм кураторам про наслідки руйнувань. Всі зібрані матеріали поліцейські передадуть до Служби безпеки України.
Нагадаємо, що у Харкові затримали письменника з Горлівки, який заперечував існування України.
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