Здавала позиції ЗСУ: в Дружківці затримали коригувальницю ударів

Правоохоронці затримали жінку, яка коригувала вогонь російської армії у Дружківці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

За інформацією поліцейських, від 2014 року місцева жителька підтримувала контакт з окупантами, а після повномасштабного вторгнення активізувала свою діяльність.

"Жінка надсилала російському координатору дані про дислокацію військових у місті та повідомлення про наслідки ракетно-бомбових ударів по місту: які руйнування, скільки жертв", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували поліцейські, жінка іноді надавала неперевірену інформацію. Внаслідок цього, росіяни гатили по житловому сектору та цивільним мешканцям.

Наприкінці серпня окупанти з С-300 завдали ударів по двох школах та палацу спорту. Жінка одразу доповіла своїм кураторам про наслідки руйнувань. Всі зібрані матеріали поліцейські передадуть до Служби безпеки України.