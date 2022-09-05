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Здавала позиції ЗСУ: в Дружківці затримали коригувальницю ударів

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Дружківка, Понеділок 05 вересня 2022 16:45
Здавала позиції ЗСУ: в Дружківці затримали коригувальницю ударів Фото: Здавала позиції ЗСУ: в Дружківці затримали коригувальницю ударів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали жінку, яка коригувала вогонь російської армії у Дружківці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

За інформацією поліцейських, від 2014 року місцева жителька підтримувала контакт з окупантами, а після повномасштабного вторгнення активізувала свою діяльність.

"Жінка надсилала російському координатору дані про дислокацію військових у місті та повідомлення про наслідки ракетно-бомбових ударів по місту: які руйнування, скільки жертв", - йдеться у повідомленні.

Як з'ясували поліцейські, жінка іноді надавала неперевірену інформацію. Внаслідок цього, росіяни гатили по житловому сектору та цивільним мешканцям.

Наприкінці серпня окупанти з С-300 завдали ударів по двох школах та палацу спорту. Жінка одразу доповіла своїм кураторам про наслідки руйнувань. Всі зібрані матеріали поліцейські передадуть до Служби безпеки України.

Нагадаємо, що у Харкові затримали письменника з Горлівки, який заперечував існування України.

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