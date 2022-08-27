Сдавал позиции ВСУ: в Харьковской области задержали корректировщика ударов

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который корректировал огонь российской армии в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.
По данным правоохранителей, житель поселка Слатино во время его оккупации начал помогать россиянам. После освобождения населенного пункта он продолжил сдавать позиции украинских военных.
"Прокуроры установили, что 21 июня корректировщик прислал врагу места дислокации ВСУ в селе Безруки, после чего российская армия нанесла по ним удары", - говорится в сообщении.
Мужчину удалось задержать, когда он переехал в Харьков. За содеянное подозреваемый может сесть в тюрьму на 8 лет.
Напомним, что в Николаевской области задержали корректировщика армии РФ, который собирал данные о HIMARS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.