Сдавал позиции ВСУ: в Харьковской области задержали корректировщика ударов

По данным правоохранителей, житель поселка Слатино во время его оккупации начал помогать россиянам. После освобождения населенного пункта он продолжил сдавать позиции украинских военных.

"Прокуроры установили, что 21 июня корректировщик прислал врагу места дислокации ВСУ в селе Безруки, после чего российская армия нанесла по ним удары", - говорится в сообщении.

Мужчину удалось задержать, когда он переехал в Харьков. За содеянное подозреваемый может сесть в тюрьму на 8 лет.