RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Здавав позиції ЗСУ: в Харківській області затримали коригувальника ударів

Фото: в Харківській області викрили коригувальника ракетних ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Служба безпеки України затримала чоловіка, який коригував вогонь російської армії у Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, мешканець селища Слатине під час його окупації почав допомагати росіянам. Після звільнення населеного пункту він продовжив здавати позиції українських військових.

"Прокурори встановили, що 21 червня коригувальник надіслав ворогу місця дислокації ЗСУ у селі Безруки, після чого російська армія нанесла по ним удари", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка вдалось затримати, коли він переїхав до Харкова. За скоєне підозрюваний може сісти до в'язниці на 8 років.

Нагадаємо, що у Миколаївській області затримали коригувальника армії РФ, який збирав дані про HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні