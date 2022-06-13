Сдавал позиции военных. В Харькове задержали агента ФСБ

По данным правоохранителей, житель Харькова был завербован российской спецслужбой через интернет. Мужчина передавал куратору данные о дислокации ВСУ и других военных. Также он фиксировал координаты блокпостов в Харьковской области и военные укрепления.

Спецназовцы СБУ задержали мужчину "на горячем", когда он выполнял очередное задание.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Задержанному уже объявили подозрение. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет тюремного заключения.