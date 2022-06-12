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Передавали информацию о ВСУ. Правоохранители подозревают более полсотни жителей Лисичанска

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Лисичанск, Воскресенье 12 июня 2022 22:54
Передавали информацию о ВСУ. Правоохранители подозревают более полсотни жителей Лисичанска Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

СБУ подозревает более 50 жителей Лисичанска в сотрудничестве с оккупантами. Они передавали информацию о позиции украинских войск россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.

"Правоохранители проверили "активность" более 50 человек, делившихся информацией с российскими Telegram-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах России", - рассказал Гайдай.

По его словам, подозреваемые пользовались спутниковым интернетом Starlink, установленным в гуманитарном штабе, для того, чтобы передавать информацию российским оккупантам.

"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь - получали ее, и не выходя из штаба - предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

Он также добавил, что представители СБУ уже обнаружили каналы связи, по которым российские агенты раскрывали местоположение украинских войск.

Напомним, ранее правоохранители Броварского района сообщили о подозрении двум колаборантам. Во время оккупации преступники стреляли по гражданским.

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