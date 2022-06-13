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Здавав позиції військових. У Харкові затримали агента ФСБ

Фото: СБУ затримали у Харкові російського шпигуна (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України затримала ворожого агента у передмісті Харкова. Він передавав ФСБ інформацію про українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, житель Харкова був завербований російською спецслужбою через інтернет. Чоловік передавав кураторці дані про дислокації ЗСУ та інших військових. Також він фіксував координати блокпостів у Харківській області та військові укріплення.

Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка на "гарячому", коли він виконував чергове завдання.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Затриманому вже оголосили підозру. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, СБУ підозрює близько 50 жителів Лисичанська у співпраці з російськими окупантами.

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ХарківСлужба безпеки України