Сдать дом в эксплуатацию станет сложнее. В Раде готовят нововведение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 7398 , опубликованный на сайте парламента.

"Установить такое дополнительное основание для отказа органа государственного архитектурно-строительного контроля в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта как несоответствие объекта проектной документации на строительство такого объекта и/или требованиям строительных норм, в том числе по соблюдению требований, предусмотренных разделом по инженерно-техническим мерам гражданской защиты", - говорится в документе.

Как сообщалось, в 2022 году в Украине количество отказов во вводе в эксплуатацию жилых многоэтажек выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. В то же время возвратов документов заказчику без решения о выдаче или отказе стало меньше.

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