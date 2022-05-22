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Здати будинок в експлуатацію буде складніше. У Раді готують нововведення

Фото: здати будинок в експлуатацію в Україні стане складніше
Автор: Наталія Гурковська

Верховна Рада підготувала законопроект, що ускладнить здачу будинку в експлуатацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №7398, опублікований на сайті парламенту.

"Встановити таку додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта як невідповідність об’єкта проектній документації на будівництво такого об’єкта та/або вимогам будівельних норм, у тому числі щодо дотримання вимог, передбачених розділом щодо інженерно-технічних заходів цивільного захист", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, у 2022 році в Україні кількість відмов у введенні в експлуатацію житлових багатоповерхівок зросла вдвічі порівняно з попереднім роком. Водночас повернень документів замовнику без рішення про видачу чи відмову поменшало.

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