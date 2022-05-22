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Сдать дом в эксплуатацию станет сложнее. В Раде готовят нововведение

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 17:35
Сдать дом в эксплуатацию станет сложнее. В Раде готовят нововведение Фото: сдать дом в эксплуатацию в Украине станет сложнее
Автор: Наталия Гурковская

Верховная Рада подготовила законопроект, который усложнит сдачу дома в эскплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 7398, опубликованный на сайте парламента.

"Установить такое дополнительное основание для отказа органа государственного архитектурно-строительного контроля в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта как несоответствие объекта проектной документации на строительство такого объекта и/или требованиям строительных норм, в том числе по соблюдению требований, предусмотренных разделом по инженерно-техническим мерам гражданской защиты", - говорится в документе.

Как сообщалось, в 2022 году в Украине количество отказов во вводе в эксплуатацию жилых многоэтажек выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. В то же время возвратов документов заказчику без решения о выдаче или отказе стало меньше.

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