Сдался в плен ВСУ и мечтает попасть в "обменный список": СБУ опубликовала разговор оккупанта

Очередной российский оккупант, который символически 9 мая сдался в плен ВСУ, теперь хочет домой и надеется попасть в "обменный список".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Отмечается, что военный и его сослуживцы не задумываются, что от их вторжения в Украину уже пострадали множество украинских детей, а 225 - убиты.
Однако, оккупанта больше беспокоит собственная судьба.
Также он советует жене вместе с родными других пленных объединиться: "Надо, чтобы вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтобы нас подали в списки на обмен. Потому что мы считаем как без вести пропавшие. Заговоритесь как-нибудь и дайте им по балде".
Сообщается, что следователи СБУ документируют все его показания, и захватчик будет отвечать за свои действия перед законом.
Ранее СБУ сообщала, что Россия активно распространяет фейки о "провокациях" украинских спецслужб.
Также мы писали, что оккупанты боятся ВСУ и массово бунтуют.
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