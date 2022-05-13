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Сдался в плен ВСУ и мечтает попасть в "обменный список": СБУ опубликовала разговор оккупанта

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Очередной российский оккупант, который символически 9 мая сдался в плен ВСУ, теперь хочет домой и надеется попасть в "обменный список".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что военный и его сослуживцы не задумываются, что от их вторжения в Украину уже пострадали множество украинских детей, а 225 - убиты.

Однако, оккупанта больше беспокоит собственная судьба.

Также он советует жене вместе с родными других пленных объединиться: "Надо, чтобы вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтобы нас подали в списки на обмен. Потому что мы считаем как без вести пропавшие. Заговоритесь как-нибудь и дайте им по балде".

Сообщается, что следователи СБУ документируют все его показания, и захватчик будет отвечать за свои действия перед законом.

Ранее СБУ сообщала, что Россия активно распространяет фейки о "провокациях" украинских спецслужб.

Также мы писали, что оккупанты боятся ВСУ и массово бунтуют.

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