Здався у полон ЗСУ та мріє потрапити до "обмінного списку": СБУ опублікувала розмову окупанта

Черговий російський окупант, який символічно 9 травня здався в полон ЗСУ, тепер хоче додому і сподівається потрапити до "обмінного списку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зазначається, що військовий та його співслуживці не замислюються, що від їх вторгнення в Україну вже постраждали безліч українських дітей, а 225 - убито.
Однак, окупанта більше турбує власна доля.
Також він радить дружині разом із рідними інших полонених об’єднатися: "Треба, щоб ви почали штурмувати нашу частину, де ми служимо, щоб нас подали в списки на обмін. Тому що ми рахуємось як безвісти зниклі. Змовтеся якось і дайте їм по балді".
Повідомляється, що слідчі СБУ документують усі його покази, і загарбник відповідатиме за свої дії перед законом.
Раніше СБУ повідомляла, що Росія активно поширює фейки про "провокації" українських спецслужб.
Також ми писали, що окупанти бояться ЗСУ та масово бунтують.
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