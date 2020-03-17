SCM выступила с инициативой о создании штаба по экономическому здоровью Украины

В связи с распространением эпидемии коронавируса в мире, компания SCM обращается к президенту и премьер-министру с инициативой о создании Штаба по экономическому здоровью Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Коронавирус стал причиной проблем в мировой экономике и экономике Украины. Карантинные мероприятия, направленные на сохранение жизни людей, неизбежно ведут к снижению экономической активности. Власти большинства стран мира принимают активные меры для предотвращения экономического кризиса. Украина - не исключение. Крупный бизнес намерен активно помогать властям", - говорится в заявлении компании.

В компании отмечают, что цель создания штаба - совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних условиях.

В частности, в SCM предлагают безотлагательно рассмотреть на заседании штаба меры поддержки:

населения;

медицины;

регионов;

малого и среднего бизнеса;

базовых отраслей экономики.

SCM готова делегировать своих лучших сотрудников в штаб, а также призывает сделать это и других представителей крупного национального бизнеса.

"Кризис - это не только проблемы, но и возможности. Штаб по экономическому здоровью Украины должен стать мозговым центром возрождения нашей страны. Совместными усилиями мы должны сделать экономику Украины сильнее и устойчивее", - добавили в SCM.

Как ранее писало РБК-Украина, на встрече президента Владимира Зеленского с крупным бизнесом договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами в условиях борьбы с коронавирусом.

Также сообщалось, что украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.

По состоянию на 17 марта в Украине 7 случаев заражения коронавирусом. В частности, два случая в Киеве, четыре - в Черновицкой области и одно - в Житомирской области.