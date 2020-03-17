Стали известны подробности встречи Зеленского с олигархами

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На встрече договорились создать отдельный фонд

На встрече президента Владимира Зеленского с олигархами и бизнесом договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом написал в Facebook. бизнесмен Андрей Ставницер, который присутствовал на встрече.

Ставницер отметил, что на встрече также был Игорь Петрашко, которого сегодня назначили главой Минэкономики, Виктор Пинчук, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Сергей Тигипко, Андрей Веревский (совладелец "Кернел групп"), Виталий Гайдук (совладелец корпорации "ИСД"), Власдислав Чечеткин (собственник Rozetka.ua), Леонид Климов ("Имэксбанк").

"Первоочередное - аппараты для искусственной вентиляции легких. С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов - экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более-менее решен, в субботу приедет первый 1 млн экспресс-тестов, по словам президента, их в первую очередь передадут на передовую", - добавил бизнесмен.

Напомним, ранее в расследовании программы "Схемы" говорилось о том, что Владимир Зеленский собрал олигархов и крупных бизнесменов в Офисе президента.

Позже в Офисе президента сообщили детали такой встречи. Сказали, что Зеленский провел встречу с крупным бизнесом для помощи во время борьбы с распространением коронавируса.

Отметим, что украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.