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SCM перечислила в бюджет 1,2 млрд евро налогов с начала года

Фото: SCM перечислила в бюджет 1,2 млрд евро налогов с начала года (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Предприятия SCM в первом полугодии 2022 года перечислили в государственный бюджет около 1,2 млрд евро налоговых отчислений, став крупнейшим частным налогоплательщиком в стране в условиях войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Рината Ахметову немецкому Tagesspiegel.

"Ситуация очень сложная. Я ожидаю существенное падение объемов производства и реализации продукции, что скажется и на экономических показателях страны, и на налоговых поступлениях", - заявил Ахметов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятия Ахметова передали на помощь ВСУ и гуманитарные программы 2,7 млрд грн.

Предприятия SCM закупают средства индивидуальной защиты для военнослужащих, рации, тепловизоры, дроны, автомобили.

Фонд Рината Ахметова реализует программы гуманитарной помощи населению, обеспечивая их продуктами питания, медикаментами и вещами первой необходимости.

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