SCM перерахувала до бюджету 1,2 млрд євро податків з початку року

"Ситуація дуже складна. Я очікую істотне падіння обсягів виробництва і реалізації продукції, що позначиться і на економічних показниках країни, і на податкових надходженнях", - заявив Ахметов.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства Ахметова передали на допомогу ЗСУ та гуманітарні програми 2,7 млрд грн.

Підприємства SCM закуповують Засоби індивідуального захисту для військовослужбовців, рації, тепловізори, дрони, автомобілі.

Фонд Ріната Ахметова реалізує програми гуманітарної допомоги населенню, забезпечуючи їх продуктами харчування, медикаментами та речами першої необхідності.